غليان في الشرق الأوسط.. هل يحصل "الانفجار الكبير"؟



Advertisement

في مقابل هذه الأجواء أفاد المرصد السوري بأن الحرس الثوري الإيراني طالبَ المجموعات الموالية له في سوريا بوقف استهداف القواعد الأميركية. وكان حزب الله العراقي أعلن تعليقَ عملياته ضد القوات الأميركية. في ظل الوضع المتفجر في المنطقة، أكد مديرُ الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز أنه لم يشاهِدْ منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم. هذا التصريحات تتزامن مع تأكيد قائدُ الحرس الثوري الإيراني أن أيَّ تهديد أميركي لن يمر من دونِ ردّ.في مقابل هذه الأجواء أفاد المرصد السوري بأن الحرس الثوري الإيراني طالبَ المجموعات الموالية له في سوريا بوقف استهداف القواعد الأميركية. وكان حزب الله العراقي أعلن تعليقَ عملياته ضد القوات الأميركية.

وأكد المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية، فريد فليتز أنه "لا رغبة للولايات المتحدة في تصعيد الأمور في المنطقة رغم أن مثل هذه الهجمات كان من شأنها أن تكون تصعيدية وأن تؤدي إلى حرب".

وأضاف: "طالما أن إيران لاتزال تهدد وتزعزع استقرار المنطقة فلا مجال لتوقف العنف في العراق وسوريا واليمن".

من جهته، أشار الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، عصام ملكاوي، إلى أن التوتر في المنطقة بدأ يدخل منعطفًا جديدًا، خاصة بعد الهجوم على القوات الأميركية على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للأردن. وقال: "يعد هذا التصعيد نتيجة للتساهل الأميركي وعدم الرد على الـ 160 ضربة التي تلقتها المراكز الأميركية المتواجدة في المنطقة".

وأضاف: "يعتبر هذا التصعيد إشارة صريحة لحالة الاسترخاء الأميركي في التعامل مع كثير من التجاوزات التي تقوم بها إيران وأذرعها في المنطقة".