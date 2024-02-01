رجل مسلّح يقتحم شركة.. ويحتجز من فيها كرهائن

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس بأن رجلا مسلحا اقتحم مقرّ شركة "procter & gamble (P&G)" الأميركية في منطقة غيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز من فيه كرهائن.

وذكر الإعلام التركي أن قوات تركية خاصة مختصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، في حين لم تتضح أسباب الحادث حتى الآن.



وتمت الإشارة إلى أن منتجات هذه الشركة كلها منتجات داعمة لإسرائيل.

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هذا وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الشخص الذي احتجز الرهائن في الشركة بحوزته مسدّس على الأقل.



وأوضحت أن احتجاز الرهائن، يأتي احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. (روسيا اليوم)