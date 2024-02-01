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عربي-دولي
ارتفاع عدد شهداء غزة.. حصيلة جديدة تكشف الكارثة!
Lebanon 24
01-02-2024
|
09:00
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أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 بلغت 27019 شهيداً، معظمهم من النساء والأطفال.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن 118 شخصا على الأقل استشهدوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66139 شخصا منذ اندلاع الحرب".
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وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
ومن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد قتلى الجيش منذ 7 تشرين الأول 561 قتيلا، والجرحى 2812 مصابا.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ118 حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي. (روسيا اليوم)
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