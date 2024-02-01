مصر تحذر من النتائج الوخيمة لتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة

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حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة.كما أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شكري والنائب بمجلس العموم البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، وفق ما أعلنه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية.وذكر أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد على حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن 2720، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة.وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة بإطار زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة.