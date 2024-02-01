Advertisement

عربي-دولي

غالانت: الأونروا فقدت شرعيتها بشكلها الحالي

Lebanon 24
01-02-2024 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1159527-638424036009123044.jpg
Doc-P-1159527-638424036009123044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لعدد من السفراء في الأمم المتحدة، بأن "الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقدت شرعيتها بشكلها الحالي".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن غالانت قد التقى بوفد من السفراء في الأمم المتحدة، زعم من خلاله أنه تم استثمار الأموال من دول العالم في وكالة الأونروا لتعزيز البنى التحتية ودفع الأموال لـ"الإرهابيين"، على حد وصفه.
Advertisement

وأمس الأربعاء، طالبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، بتفكيك وكالة الأونروا من قدرتها على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-02-01
10:30 | 2024-02-01
10:12 | 2024-02-01
10:11 | 2024-02-01
10:00 | 2024-02-01
09:33 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24