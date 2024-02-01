غالانت: الأونروا فقدت شرعيتها بشكلها الحالي

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أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لعدد من السفراء في الأمم المتحدة، بأن "الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقدت شرعيتها بشكلها الحالي".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن غالانت قد التقى بوفد من السفراء في الأمم المتحدة، زعم من خلاله أنه تم استثمار الأموال من دول العالم في وكالة الأونروا لتعزيز البنى التحتية ودفع الأموال لـ"الإرهابيين"، على حد وصفه.وأمس الأربعاء، طالبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، بتفكيك وكالة الأونروا من قدرتها على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.