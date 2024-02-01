بايدن: نعمل من أجل سلام يضمن حل الدولتين

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعمل من أجل سلام يضمن قيام دولتين إسرائيلية ودولة للفلسطينيين.وأضاف بايدن أن واشنطن تعمل كذلك "من أجل السلام ومن أجل عودة الرهائن من غزة إلى منازلهم".وشدد الرئيس الأميركي أن بلاده تكافح ضد معاداة السامية ومعاداة الإسلام في الولايات المتحدة.وفيما يتعلق بالهجوم على موقع أميركي في الأردن هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي إنه سيشارك مع السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن غدا الجمعة في استقبال جثامين الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم.