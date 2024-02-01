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الشيشان: منح 30 فلسطينيا عملا 22 منهم في مؤسسات طبية

Lebanon 24
01-02-2024 | 11:10
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أعلنت السلطات الشيشانية أن 30 لاجئا فلسطينيا يعملون الآن في جمهورية الشيشان وأن 22 منهم يعملون في مؤسسات طبية.

 
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وقال وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف عبر قناة "تليغرام" اليوم: "يعمل 30 لاجئا من فلسطين في جمهورية الشيشان، 22 منهم يعملون في المؤسسات الطبية".

 

وأكد أن كل اللاجئين الذين بدأوا العمل يتمتعون بخبرة مهنية تبلغ في المتوسط حوالي 20 عاما، ويتوزعون على 15 مؤسسة طبية في غروزني، ومناطق أخرى.

 

وأضاف أن وزارة النقل والاتصالات والتنمية الرقمية في الجمهورية ستوفر خدمة النقل للاجئين إلى أماكن عملهم.

 

واستقبلت الشيشان 206 لاجئين من فلسطين على عدة مراحل، ويتواجدون حاليا في مخيم صحي للأطفال واقع في قرية أفتوري.

 

وفي شهر كانون الثاني، بدأ تشييد عدد من المباني السكنية التي ستخصص للاجئين الفلسطينيين.

( روسيا اليوم)
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