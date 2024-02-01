تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!

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أصيب 25 شخصاً فى إحدى قري محافظة المنيا في صعيد مصر، بالتسمم إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة مكونة من فول وفلافل.وبعد الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قيء وإسهال وغثيان بالمعدة، وجرى إسعافهم وعمل غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون من أحد المطاعم، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية. (العربية)