Advertisement

عربي-دولي

تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!

Lebanon 24
01-02-2024 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1159547-638424080862494299.jpg
Doc-P-1159547-638424080862494299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 25 شخصاً فى إحدى قري محافظة المنيا في صعيد مصر، بالتسمم إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة مكونة من فول وفلافل.

وبعد الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قيء وإسهال وغثيان بالمعدة، وجرى إسعافهم وعمل غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم.
Advertisement

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون من أحد المطاعم، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:42 | 2024-02-01
12:39 | 2024-02-01
12:30 | 2024-02-01
12:30 | 2024-02-01
12:22 | 2024-02-01
12:14 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24