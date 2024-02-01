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سلطنة عُمان تؤكد على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة

Lebanon 24
01-02-2024 | 11:30
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أكد سلطان عمان هيثم بن طارق لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، "الأهمية القصوى لحلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة".

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السلطان هيثم بن طارق من سوناك، وفق وكالة الأنباء العمانية.

 

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال "مناقشة جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة الأحداث في الساحة الفلسطينية".

 

وأكد سلطان عمان "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق".

 
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وأشار إلى "الأهمية القصوى لحلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل على كل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

( الأناضول)
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