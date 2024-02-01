تفاصيل جديدة بشأن استهداف السفينة "كول".. إليكم ما كشفه مسؤول أميركي

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افاد مسؤول أميركي بأن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق، اليوم الخميس، من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة الأميركية "كول" في البحر الأحمر.وأضاف المسؤول في حديثه لـ"الحرة" أن الصاروخ سقط في المياه من دون أن يصيب السفينة.وتابع: "لم تقع إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أضرار بالسفينة كول أو أي من سفن التحالف في المنطقة".