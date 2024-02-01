الحكم على مسؤول وصهره بالسجن 3 سنوات

قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد في المحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس النهضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، في القضية المتعلقة بحصول حزبهما على تمويل أجنبي، وفق ما ذكره مسؤول قضائي. (العربية)

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