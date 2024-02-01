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عربي-دولي
داخل مستشفى... مدير مصرف يعتدي على طبيب!
Lebanon 24
01-02-2024
|
12:05
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قررت جهات التحقيق في القاهرة، اليوم الخميس، حبس مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما.
وفي التفاصيل، تعدى مدير البنك على الطبيب بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية.
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وتم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. (العربية)
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