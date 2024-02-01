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عربي-دولي

حجمه كبير جدّاً... إستعدّوا كويكب سيمرّ قرب الأرض يوم غدّ الجمعة

Lebanon 24
01-02-2024 | 12:14
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سيمرّ كويكب بحجم ناطحة سحاب على بعد 2.8 مليون كيلومتر من كوكب الأرض يوم غدّ الجمعة.

ومن غير المحتمل أن يصطدم الكويكب بالأرض لأنه من المتوقع أن يمر على بعد مسافة تبلغ سبعة أضعاف المسافة من كوكبنا إلى القمر.
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كما تشير تقديرات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، إلى أن عرض الكويكب يتراوح بين 210 و480 مترا. ويعني هذا أن حجم الكويكب ربما يماثل حجم مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك أو برج "ويليس" في شيكاغو. (العربية)

عربي-دولي

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