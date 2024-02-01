سخف وغباء.. إنتقادات لاذعة لتصريحات بايدن من أعضاء في الكونغرس!

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افادت قناة "فوكس نيوز" بأن أعضاء في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب الأميركي انتقدوا الرئيس جو بايدن على قوله إنه فعل "كل ما يمكن فعله" لحل أزمة الهجرة في تكساس.وقالت السيناتور الجمهوري سينثيا لوميس، لإحدى اللقنوات التلفزيونية: "إنه واهم. لقد فعل كل ما في وسعه لإبقاء الحدود مفتوحة والسماح لملايين المهاجرين غير الشرعيين بعبور حدودنا"، معتبرة أن "ما يحدث يشبه الغزو، والرئيس يسهل ويساعد على استمرار هذا الغزو".بدوره، قال جيمس كليبرن، عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية كارولينا الجنوبية متحدثا عن نفسه، إنه لا يستطيع تحمل كل هذا الغباء.من جهته، قال النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا مايك جارسيا، إن "بايدن توقع أن يلقى مساعدة من الكونغرس، كم هذا سخيف!".وأضاف جارسيا: "يتمتع بكل الصلاحيات التشريعية لتأمين الحدود فعليا".