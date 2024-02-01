قريباً جدّاً... أميركا ستشنّ هجمات في بلدين عربيين ماذا ستقصف؟





Advertisement

ذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" نقلا عن مسؤولين أميركيين، أنه جرت الموافقة على خطط واشنطن لشنّ هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا.وأكد المسؤولون أنه تمت الموافقة على خطط لشنّ هجمات على مدى عدة أيام في العراق وسوريا، ستستهدف العديد من الأهداف، منها عسكريون إيرانيون ومنشآت إيرانية.وأوضحوا أن "الطقس سيكون عاملا مهما في توقيت الضربات، حيث أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تنفيذ ضربات في الأحوال الجوية السيئة، لكنها تفضل رؤية أفضل لأهدافها لضمان عدم إصابة المدنيين عن غير قصد". (سكاي نيوز)