ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية لأعلى مستوياتها في أسبوع

نمت إنتاجية العاملين الأميركيين بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم، إن الإنتاجية في القطاع غير الزراعي، وهي مقياس لإنتاج كل فرد في الساعة الواحدة، ارتفعت بوتيرة سنوية 3.2 بالمئة في الربع الماضي.

وجرى تعديل بيانات الربع الثالث بالخفض بما يظهر نمو الإنتاجية بوتيرة لا تزال قوية عند 4.9 بالمئة بدلا من 5.2 بالمئة في القراءة السابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاجية بنسبة 2.5 بالمئة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء.

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وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 نيسان.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 212 ألفا في الأسبوع الماضي.

ورجحت نتائج مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن يكون عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي زاد 180 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وأضاف الاقتصاد 216 ألف وظيفة جديدة في كانون الأول.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة من 3.7 بالمئة في كانون الأول.