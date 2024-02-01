بلجيكا: سنواصل تمويل الأونروا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أن بلادها ستواصل دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشارت ستور في منشور لها في حسابها على منصة "إكس"، الخميس، إلى أن بلجيكا ستتابع عن كثب التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.

وشددت على أنه سيُطلب من الأونروا توفير الشفافية "الكاملة".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، في منشور لها بحسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "آخر ما تم الكشف عنه بشأن الأونروا خطير ومثير للقلق".

وأضافت لحبيب، "يجب إجراء التحقيق وفقًا للإجراءات ويجب توضيح جميع القضايا. وستواصل بلجيكا دعمها للمدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم".

( الأناضول)