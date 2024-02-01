وزير يعتذر... أُصيب بمرض خطير ودخل إلى المستشفى بالسرّ

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اعتذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن علنا عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.وقال في مؤتمر صحافي: "أريد أن أكون واضحا للغاية: لم نتعامل مع هذا بشكل صحيح. وأنا لم أتعامل مع هذا بشكل صحيح".كما أضاف "كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان. كان يجب أن أخبر فريقي والشعب الأميركي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. أعتذر لزملائي وللشعب الأميركي". (العربية)