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عربي-دولي

وزير يعتذر... أُصيب بمرض خطير ودخل إلى المستشفى بالسرّ

Lebanon 24
01-02-2024 | 13:22
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اعتذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن علنا عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: "أريد أن أكون واضحا للغاية: لم نتعامل مع هذا بشكل صحيح. وأنا لم أتعامل مع هذا بشكل صحيح".
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كما أضاف "كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان. كان يجب أن أخبر فريقي والشعب الأميركي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. أعتذر لزملائي وللشعب الأميركي". (العربية)
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