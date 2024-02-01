الحوثي: واشنطن تستعين بالصين لوقف عملياتنا المساندة لفلسطين

أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، أن الولايات المتحدة لجأت إلى الصين من أجل التوسط لإقناع الجماعة اليمنية بوقف عملياتها في البحر الأحمر المساندة لفلسطين.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للحوثي، بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

وقال الحوثي إن "الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية، ومن بوادر فشلها سعي الولايات المتحدة إلى الاستعانة بالصين من أجل أن تسعى للوساطة والإقناع بوقف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني (هجمات البحر الأحمر وخليج عدن)".

وأضاف أن "الصيني يدرك مصلحته أنها ليست في أن يسير تبعا للأمريكي، ويعرف ما يفعله الأمريكي في تايوان"، في إشارة إلى الخلاف بين واشنطن وبكين بشأن تايبيه.

وتابع: "على بريطانيا أن تأخذ الدرس من سفينتها التي احترقت من الليل إلى الليل وسيلحق بنفسها وباقتصادها الضرر من دون نتيجة".

( الأناضول)