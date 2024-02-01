بحوالى 4 مليارات دولار.. واشنطن تبرم هذه الصفقة مع الهند

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian" Aircraft" وأنظمة أخرى للهند.
وبحسب وثيقة صادرة عن وكالة التعاون الأمني في البنتاغون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية، "وافقت الخارجية الأميركية على إمكانية بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B ومعدات ذات صلة لحكومة الهند مقابل حوالي 3.99 مليار دولار".
وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات الهندية طلبت سابقا الإذن بشراء 31 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian Aircraft وصواريخ وقطع غيار وأنظمة مختلفة من الولايات المتحدة.