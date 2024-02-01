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الجيش الإسرائيلي يسحب اللواء 55 من خان يونس

Lebanon 24
01-02-2024 | 14:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، استبدال لواء "الاحتياط 55" في خانيونس جنوب قطاع غزة بقوات أخرى، بعد شهرين من العمل هناك.

 

وقال في بيان: "غادر اللواء جنوب قطاع غزة وتم استبداله بقوات أخرى في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل بشأن أسباب القرار.

 

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تفاصيل إضافية في بيانه بشأن عدد الجنود المغادرين من خانيونس، أو الجنود الذين تم استقدامهم.

 

وأضاف: "على مدار الشهرين الأخيرين، عملت القوات التابعة للواء 55 في منطقة خانيونس، وخلال فترة العمل عثر اللواء على العديد من فتحات الأنفاق والوسائل القتالية ودمرها".

 

وتابع الجيش: "في إطار نشاط القوات بالمنطقة، رصد الجنود خلال الأسابيع الأخيرة موقعي إطلاق استخدمتهما منظمة حماس لإطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

(الأناضول)

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