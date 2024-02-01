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عربي-دولي

الملك عبد الله: المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم حلّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

Lebanon 24
01-02-2024 | 14:51
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حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من "استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة، وتفجر الأوضاع في المنطقة".

وأكد الملك عبد الله في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن المنطقة "لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم حلّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، مشددا على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
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كذلك، أكد "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين". (العربية)
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