من هم الإسرائيليّون الذين فرضت أميركا عقوبات عليهم؟

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وطالت العقوبات أربعة أفراد هم:



ديفيد تشاسداي أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.وطالت العقوبات أربعة أفراد هم:

وفقا لوزارة الخارجية الأميركية فقد قاد تشاسداي أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في قرية حوارة في مدينة نابلس إحدى أكبر محافظات شمال الضفة الغربية مما أدى إلى استشهاد مدني فلسطيني.



عينان تنجل

شارك تنجل في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين وناشطين إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.



شالوم زيكرمان

وفقا لأدلة مصورة فقد اعتدى زيكرمان على نشطاء إسرائيليين وهاجم سياراتهم في الضفة الغربية.



كذلك اعترض الرجل طريق ناشطين إسرائيليين في الشارع وحاول تحطيم نوافذ مركبات المارة مع نشطاء بداخلها، فضلا عن قيامه بمحاصرة ناشطين اثنين على الأقل وإصابتهما بجروح.



ينون ليفي

قاد ليفي مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوا من الخوف في الضفة الغربية.



كذلك كان ليفي يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين اعتدوا على مدنيين فلسطينيين وبدو، وهددوهم بالقيام بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم وهددوا باحراق حقولهم وتدمير ممتلكاتهم. (الحرة)