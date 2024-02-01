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نائب نروجي يرشح وكالة "الأونروا" لجائزة نوبل للسلام

Lebanon 24
01-02-2024 | 15:15
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اقترح نائب نرويجي ترشيح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لجائزة نوبل للسلام، مع أن إسرائيل تتهم عددا صغيرا من موظفيها بالتورط في هجوم 7 تشرين الأول.

 

وقال النائب العمالي أسموند أوكروست لصحيفة داغبلاديت إنه رشح الأونروا نظرا "للدور الحيوي الذي قامت به لأعوام عديدة في تقديم الدعم لفلسطين والمنطقة بشكل عام".

 

وأضاف المسؤول الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، لقد كان هذا العمل مهما لأكثر من 70 عاما، وازداد حيوية في الأشهر الثلاثة الماضية.

 
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ويدور جدل بشأن الأونروا منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30 ألفا بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. 

 

والترشيح لجائزة السلام لا يعد خطوة نهائية إذ تتلقى لجنة نوبل مئات الترشيحات سنويا. ويسمح لعشرات الآلاف من الأشخاص (برلمانيين ووزراء من جميع البلدان، وفائزين سابقين، وأساتذة جامعات، وغيرهم) باقتراح أسماء قبل الموعد النهائي في 31 كانون الثاني.

 

وهناك ترشيحات أخرى معروفة لها علاقة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في إطار حملة عسكرية شرسة خلفت حتى الآن أكثر من 27 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

 

ومن بين المرشحين محكمة العدل الدولية التي دعت إسرائيل الشهر الماضي إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وكذلك منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" والإسرائيلية "بتسيلم".

 

ومن الأسماء الأخرى التي كشفها الإعلام: الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبابا فرنسيس، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ومنظمة مراسلون بلا حدود.

( روسيا اليوم)

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