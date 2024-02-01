القرار لم يحسم بعد... دولة عربية تدرس انضمامها إلى "بريكس"

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أفاد مصدر رسمي سعودي لوكالة "رويترز" بأن السعودية لم تقرر الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بعد.وقال المسؤول السعودي في حديث للوكالة إن "المملكة لم ترد بعد على الدعوة للانضمام إلى "بريكس". وهذا لا يزال قيد الدراسة".وجاء ذلك تعليقاً على تصريحات وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، التي أعلنت عن انضمام السعودية إلى "بريكس" يوم أمس الأربعاء.