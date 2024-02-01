Advertisement

إقتصاد

القرار لم يحسم بعد... دولة عربية تدرس انضمامها إلى "بريكس"

Lebanon 24
01-02-2024 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1159624-638424219999878242.jpeg
Doc-P-1159624-638424219999878242.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر رسمي سعودي لوكالة "رويترز" بأن السعودية لم تقرر الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بعد.


وقال المسؤول السعودي في حديث للوكالة إن "المملكة لم ترد بعد على الدعوة للانضمام إلى "بريكس". وهذا لا يزال قيد الدراسة".
Advertisement


وجاء ذلك تعليقاً على تصريحات وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، التي أعلنت عن انضمام السعودية إلى "بريكس" يوم أمس الأربعاء.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:40 | 2024-02-01
16:55 | 2024-02-01
16:52 | 2024-02-01
16:40 | 2024-02-01
16:20 | 2024-02-01
16:14 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24