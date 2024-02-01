صنعاء: عرض شعبي مسلح تضامناً مع الشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الخميس، عرضا شعبيا مسلحا تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وشاركوا مئات اليمنيين في عرض شعبي بسلاح البندقية والآليات والمركبات العسكرية نظمته جماعة الحوثي في صنعاء تحت عنوان "طوفان الأقصى".

من جانبها، نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن أمين عام محافظة صنعاء حمود عباد، قوله خلال العرض إن "الشعب اليمني يستشعر مدى تحمله عبء الدفاع عن أعظم قضية للأمة الإسلامية وهي القضية الفلسطينية والقدس".

واعتبر عباد "العرض الشعبي المسلح تأكيدا لاستعداد وجاهزية الشعب اليمني لمواجهة العدو الصهيوني ورأس دول الاستكبار أمريكا وبريطانيا" على حد قوله.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 كانون الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا ودخول التوترات مرحلة تصعيد لافت في كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

( الأناضول)