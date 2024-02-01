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قيادي بحماس: ندرس عرض الهدنة في غزة ولم نقدم ردا بعد

Lebanon 24
01-02-2024 | 16:20
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نقلت "رويترز" عن قيادي في "حماس" تأكيده دراسة الحركة لعرض هدنة جديدة في غزة، مشيرا إلى عدم تقديم رد عليه حتى الآن.

 

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، لـ"رويترز"، يوم الخميس: "الحركة تلقت اقتراحا بشأن هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، لكنها لم ترد بعد على أي من الأطراف".

 

وأضاف النونو:" لقد تلقينا بالفعل المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس ولكننا لم نسلم حتى الآن أي رد لأي جهة وهو قيد الدراسة".

 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، أن حركة حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن.

 

وجرت محادثات الأحد في العاصمة الفرنسية شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتباحثوا خلالها هدنة لستة أسابيع وتبادل رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين، وقدموا المقترح إلى حماس.

 
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( سكاي نيوز)

 

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