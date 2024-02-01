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ستولتنبرغ: النزاع في أوكرانيا يحقق منفعة للولايات المتحدة

Lebanon 24
01-02-2024 | 16:40
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أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن النزاع في أوكرانيا يعود بالفائدة على الولايات المتحدة اقتصاديا، ويعزز صناعة الدفاع الأميركية.

 

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" اليوم الخميس: "أوكرانيا صفقة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة".

 
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وأكد أن "معظم الأموال التي تخصصها واشنطن لكييف تستثمر في صناعة الدفاع الأمريكية ما يجعلها أقوى".

 

وأشار ستولتنبرغ على خلفية الانتقادات الموجهة للحلف من قبل الحزب الجمهوري إلى أن عضوية "الناتو" مفيدة لأمن الولايات المتحدة.

 

يذكر أن ستولتنبرغ أعرب في مقابلة سابقة مع صحيفة "بوليتيكو" عن شكوكه في احتمال انسحاب الولايات المتحدة من "الناتو" إذا فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.

(روسيا اليوم)

 

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