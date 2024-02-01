تحرير رهائن احتجزوا في مصنع شركة أميركية في تركيا

حررت الشرطة التركية مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح مؤيد للفلسطينيين في مصنع تابع لشركة "بروكتر أند غامبل" الأميركية العملاقة بالقرب من إسطنبول.



وقال محافظ المنطقة سيدار يافوز للصحافيين: "عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن"، مضيفا أنه "تم اعتقال المهاجم".

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