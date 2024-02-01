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عربي-دولي

تحرير رهائن احتجزوا في مصنع شركة أميركية في تركيا

Lebanon 24
01-02-2024 | 16:52
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حررت الشرطة التركية مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح مؤيد للفلسطينيين في مصنع تابع لشركة "بروكتر أند غامبل" الأميركية العملاقة بالقرب من إسطنبول.

وقال محافظ المنطقة سيدار يافوز للصحافيين: "عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن"، مضيفا أنه "تم اعتقال المهاجم". 
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وكان المسلح احتجز سبعة رهائن احتجاجا على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. (سكاي نيوز)
 
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