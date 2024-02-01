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عربي-دولي
"الطاقة الذرية": لم يعد مسموحاً دخول الأوكرانيين إلى محطة زابوريجيا النووية
Lebanon 24
01-02-2024
|
18:40
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "اعتباراً من يوم أمس الخميس لم يعد يسمح لموظفي شركة الطاقة الاوكرانية "Enerhoatom" بدخول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.
وذكر بيان أصدرته الوكالة في فيينا أنه "من الآن فصاعداً لن يعمل في المحطة النووية سوى الموظفين الذين حصلوا على الجنسية الروسية ووقعوا عقوداً مع المشغل الروسي".
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وذكر البيان أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يعتزم زيارة المحطة الأوكرانية الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "غروسي سيطلب مزيدا من المعلومات حول الاعلان الجديد المتعلق بالموظفين وأنه يوجد حاليا 4500 شخص يعملون في المنشأة تحت إشراف روسي وتجري حاليا مراجعة 940 طلبا إضافة إلى فنيين جرى استقدامهم من روسيا بعد أن كان يعمل في محطة الطاقة النووية قبل الحرب 11500 موظفاً.
وشدّد غروسي على أنه "من المهم أن يكون لدى المنشأة موظفين مؤهلين لضمان السلامة النووية وأنه جرى بالفعل تخفيض عدد الموظفين بشدة منذ بداية الحرب الروسية في اوكرانيا".
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