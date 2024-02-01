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مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
01-02-2024 | 19:30
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صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" في المجلس‭.‬
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وينصّ مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز" يوم الخميس على:
رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي.
الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحاءه.
قال دبلوماسيون إن الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية
لم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت.
يحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.
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