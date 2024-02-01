Advertisement

عربي-دولي

غارات اسرائيلية تدمّر مكاتب بلجيكية في غزة... واستدعاء سفيرة إسرائيل

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1159679-638424512813750321.JPG
Doc-P-1159679-638424512813750321.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب أنها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات "دمرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.

وكتبت الوزيرة على منصة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة قُصفت ودُمّرت. إن استهداف مبان مدنية أمر مرفوض. نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاسيتضاح الأمر"، قائلة إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.
Advertisement

وذكر مدير "إينابيل" جان فان ويتر عبر منصة إكس أن مكاتب الوكالة في غزة "دُمّرت بالكامل أمس في قصف".

وكتب فان ويتر "جميعنا في إينابيل مصدومون. باعتبارنا وكالة حكومية تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك"، ناشرا صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف المزعوم، والثانية لكومة من الركام.

وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو بحي الرمال المركزي بمدينة غزة.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2024-02-02
01:27 | 2024-02-02
01:16 | 2024-02-02
01:10 | 2024-02-02
00:58 | 2024-02-02
00:28 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24