بعد أنباء عن إقالته.. تصريحات خطيرة من قائد الجيش الأوكراني

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اعتبر قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني أن أوكرانيا قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.وقال زالوجني الذي رشحت أنباء عن خلافه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقال رأي لشبكة "سي إن إن"، إن حلفاء أوكرانيا الرئيسيين "يتنازعون" بشأن الدعم المستقبلي لكييف.وأضاف زالوجني الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا "علينا التعامل مع انخفاض الدعم العسكري من الحلفاء الرئيسيين الذين يخوضون نزاعات تتعلق بالتوترات السياسية الخاصة بهم".وتجاوز زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس المعارضة المستمرة منذ فترة طويلة من جانب هنغاريا، واتفقوا على حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا، لكن دعم واشنطن لا يزال موضع شك بسبب خلافات داخلية في الكونغرس.ولفت زالوجني أيضا إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تعزيز القوة البشرية لجيشها ما لم يتخذ المشرعون إجراءات "لا تحظى بشعبية" لتعبئة مزيد من الرجال، وهي قضية مثيرة للجدل في أوكرانيا.