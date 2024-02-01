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غالانت: علينا الوصول إلى رفح لحسم الحرب

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:29
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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن القوات الإسرائيلية فككت كتيبة حماس بخان يونس جنوب قطاع غزة في إطار الحرب المستمرة منذ نحو 4 أشهر، والتي أعلن أن إسرائيل قتلت خلالها 10 آلاف مسلح فلسطيني وأصابت مثلهم.
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وأوضح في بيان: "نحقق مهمتنا في خان يونس، وسنصل أيضاً إلى رفح، ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا"، في إشارة إلى المدينة الواقعة على حدود غزة مع مصر والتي تعج بالمدنيين النازحين، وفق رويترز.
 
كما شدد على أنه "علينا الوصول إلى رفح لحسم الحرب على حماس".
 
المصدر: العربية
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