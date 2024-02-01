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عربي-دولي

ذهب إلى الحمام فكُشف أمره... شاهدوا أول صورة لمحتجز رهائن إسطنبول

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:34
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انتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو لمنفذ عملية احتجاز رهائن في مصنع أميركي باسطنبول، الذي وقع في ورطة بعدما أخذ استراحة في الحمام الخاص بالمصنع.

فقد أفرجت الشرطة التركية، أمس الخميس، عن سبعة عمال احتجزهم مسلح في مصنع بالقرب من اسطنبول تملكه شركة بروكتر آند غامبل الأميركية العملاقة احتجاجا على الحرب في غزة.
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وداهمت الشرطة بعد حوالي تسع ساعات من المواجهة المصنع عندما أخذ المسلح الوحيد استراحة في الحمام، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

إلى ذلك، أظهرت صور ومقاطع فيديو للمهاجم، نشرها أحد الرهائن على الإنترنت، رجلا وجهه مغطى ويحمل مسدسا فيما يبدو أن سترة ناسفة مربوطة إلى صدره.

وكان يقف بجانب رسم للعلم الفلسطيني وعبارة "الباب سيفتح لغزة" مكتوبة على الحائط باللون الأحمر.

من جانبه، قال الحاكم المحلي للمدينة سيدار يافوز، إن الرجل كان يحمل بندقيتين ويبدو أن متفجرات كانت مربوطة على صدره، مضيفا أنه "كان علينا تقييم كل الاحتمالات".

يذكر أن شركة بروكتر آند غامبل في تركيا توظف 700 شخص في ثلاثة مواقع في إسطنبول وكوجايلي، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني.

المصدر: العربية
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