Advertisement

عربي-دولي

اسرائيل تردّ على مرسوم بايدن بشأن المستوطنين: لا حاجة لإجراءات غير عادية

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1159696-638424532807485240.jpg
Doc-P-1159696-638424532807485240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفت إسرائيل الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم "ملتزمون بالقانون"، قائلة إنها تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون به، ما يشير إلى استيائها من تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.
Advertisement

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية"، وفق رويترز.

يشار إلى أنه بوقت سابق الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بات مستواها "لا يحتمل"، على ما أكد الرئيس جو بايدن.

وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أميركية رداً على هجمات في الضفة الغربية، حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة في قطاع غزة.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2024-02-02
01:27 | 2024-02-02
01:16 | 2024-02-02
01:10 | 2024-02-02
00:58 | 2024-02-02
00:28 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24