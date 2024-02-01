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عربي-دولي
اسرائيل تردّ على مرسوم بايدن بشأن المستوطنين: لا حاجة لإجراءات غير عادية
Lebanon 24
01-02-2024
|
23:45
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وصفت إسرائيل الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم "ملتزمون بالقانون"، قائلة إنها تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون به، ما يشير إلى استيائها من تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.
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وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية"، وفق رويترز.
يشار إلى أنه بوقت سابق الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بات مستواها "لا يحتمل"، على ما أكد الرئيس جو بايدن.
وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أميركية رداً على هجمات في الضفة الغربية، حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة في قطاع غزة.
المصدر: العربية
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