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عربي-دولي

أدلة ترجح "السلاح المستخدم" في هجوم الأردن

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:48
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تشير تقديرات الولايات المتحدة، إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة أميركية في الأردن مطلع الأسبوع، في هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وفق ما ذكره 4 مسؤولين أميركيين لرويترز.
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وحمَلت واشنطن فصائل متحالفة مع إيران مسؤولية الهجوم، لكنها قالت أيضا إن إيران تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف نظرا لدعمها هذه الفصائل.

وهذا هو الهجوم الأول الذي يسفر عن مقتل جنود أميركيين في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول الماضي.


ولم يكشف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر هويتهم، عن تفاصيل طراز الطائرة المسيرة، لكن الأدلة الأولية رجحت أن الطائرة المسيرة إيرانية، فيما لم يجر تقييم رسمي إلا في الآونة الأخيرة بعد العثور على شظايا من الطائرة.

وقال حزب الله العراقي، الثلاثاء، إنه سيعلق العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة لتجنب إحراج حكومة بغداد، كما أكدت إدارة الرئيس جو بايدن إنها لا تسعى إلى حرب مع إيران، حتى مع تزايد ضغوط الجمهوريين عليها لترد بقوة.

هذا وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران سترد على أي تهديد من الولايات المتحدة.

وتعرضت القوات الأميركية لأكثر من 160 هجوما في العراق وسوريا والأردن منذ هجوم 7 تشرين الأول، الذي أشعل الحرب في غزة، واستهدفت هجمات أيضا سفنا حربية في البحر الأحمر.( سكاي نيوز)
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