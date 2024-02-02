خطة إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في غزة بدأت بالفعل.. هذا ما كشفته صور الأقمار الإصطناعية!

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ورفض جيش العدو الإسرائيلي، الإجابة عما إذا كان بدأ بالفعل في إقامة المنطقة العازلة، التي أكد عدة مسؤولين إسرائيليين مراراً أنها قد تحمي بلادهم من أي هجمات مستقبلية شبيهة بما حصل يوم السابع من تشرين الاول الماضي، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.



واكتفى بالتأكيد أنه "يتخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية توفر الأمن بشكل أفضل في جنوب إسرائيل"، حسب تعبيره.



إلا أن مسؤولاً حكومياً إسرائيلياً، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، وأكد بالفعل أن قوات بلاده بدأت عملياً في إنشاء "منطقة أمنية عازلة مؤقتة".



وإن نطاق عمليات الهدم الواسعة، يثير العديد من التساؤلات حول تلك المنطقة التي يعتقد أنها لن تكون مؤقتة على ما يبدو. فباتجاه الجزء الجنوبي من القطاع، تعتبر معظم الأراضي في المنطقة العازلة المتخيلة أراضي زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي بلغت كلفته مليار دولار والذي تم تشييده عند غلاف غزة، لكن بالقرب من بلدة خربة خزاعة، حيث تتجه الحدود نحو الشمال الغربي، فالقصة مختلفة. رغم الاعتراضات الدولية لاسيما الصادرة عن الولايات المتحدة، فإن مخطط تل أبيب لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة بدأ بالفعل، بل نفذ جزء منه، اذ كشفت صور الأقمار الصناعية تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية هدم جديدة واسعة على طول مسار يبلغ عمقه كيلومترا واحدا عند حدود القطاع مع إسرائيل، ما يزيد من تمزيق وتفتيت الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.ورفض جيش العدو الإسرائيلي، الإجابة عما إذا كان بدأ بالفعل في إقامة المنطقة العازلة، التي أكد عدة مسؤولين إسرائيليين مراراً أنها قد تحمي بلادهم من أي هجمات مستقبلية شبيهة بما حصل يوم السابع من تشرين الاول الماضي، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.واكتفى بالتأكيد أنه "يتخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية توفر الأمن بشكل أفضل في جنوب إسرائيل"، حسب تعبيره.إلا أن مسؤولاً حكومياً إسرائيلياً، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، وأكد بالفعل أن قوات بلاده بدأت عملياً في إنشاء "منطقة أمنية عازلة مؤقتة".وإن نطاق عمليات الهدم الواسعة، يثير العديد من التساؤلات حول تلك المنطقة التي يعتقد أنها لن تكون مؤقتة على ما يبدو. فباتجاه الجزء الجنوبي من القطاع، تعتبر معظم الأراضي في المنطقة العازلة المتخيلة أراضي زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي بلغت كلفته مليار دولار والذي تم تشييده عند غلاف غزة، لكن بالقرب من بلدة خربة خزاعة، حيث تتجه الحدود نحو الشمال الغربي، فالقصة مختلفة.





وأظهرت صور الأقمار الصناعية من Planet Labs PBC دماراً كبيراً لا يوصف في تلك المساحات حيث تم تجريف المباني بالجرافات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة (2.3 ميل مربع). وأظهرت صور الأقمار الصناعية من Planet Labs PBC دماراً كبيراً لا يوصف في تلك المساحات حيث تم تجريف المباني بالجرافات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة (2.3 ميل مربع).