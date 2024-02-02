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عربي-دولي

"تأكيد إيجابي أولي" من حماس بشأن هدنة وإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
02-02-2024 | 00:05
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كشف مسؤول قطري أن حركة حماس تلقت اقتراحاً بشأن هدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة "بشكل إيجابي" لكنها لم ترد بعد.

وقال لرويترز: "لم يتم التوصل لاتفاق بعد. حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي لكننا ننتظر ردهم".
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أتى ذلك بعد إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بوقت سابق الخميس، أن حماس أعطت "تأكيداً إيجابياً أولياً" بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن.

وقال خلال جلسة بكلية الدراسات العليا في واشنطن، إن "الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات... لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح، والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس"، مضيفاً: "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية"، وفق فرانس برس.

لكنه أوضح: "نحن متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي" في القتال، مردفاً: "نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع".

إلا أن عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال، نفى أن تكون الحركة قد أبلغت موقفها لأي طرف من الأطراف بشأن موافقتها النهائية على اتفاقية الإطار التي صدرت عن مؤتمر باريس.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية" إن قيادة حماس في الداخل والخارج ما زالت في مرحلة المشاورات.

فيما أفاد مصدر رسمي إسرائيلي بأن تل أبيب لم تتلق أي رد رسمي من الوسطاء بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن.
المصدر: العربية
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