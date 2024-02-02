لماذا لا يستطيع بايدن شن حرب على إيران الآن؟

قال السناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك إن الرئيس جو بايدن غير قادر على الحرب ضد إيران، وتوسيع أزمة الشرق الأوسط بسبب الانتخابات الرئاسية القادمة.



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وقال بلاك: "يبدو أن إيران مصممة أيضا على تجنب الصراع، لأن حكومة البلاد تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن". وأشار بلاك إلى أن بايدن عارض شن حرب ضد إيران، مؤكدا أن ناخبو الحزب الديمقراطي سئموا من دعم واشنطن للنزاعات المسلحة.وقال بلاك: "يبدو أن إيران مصممة أيضا على تجنب الصراع، لأن حكومة البلاد تنفي تورطها في الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن".

وأضاف: "الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتوسيع الحروب في الشرق الأوسط".

في الوقت نفسه، يعتقد بلاك أن واشنطن وطهران ستتجنبان الحرب على الرغم من أن عددا من أعضاء الحزب الجمهوري يطالبون "بالانتقام".

ونظرا لأن الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل أنها سترد على الهجوم، حذر بلاك بايدن من إرسال قوات إلى إيران تحت أي ظرف من الظروف.

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين واصابة 25 آخرين.

وأكدت "المقاومة الإسلامية" العراقية في بيانها أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأمريكية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 115 يوما".

وأضافت في بيانها أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا. (RT)