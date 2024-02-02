كويكب ضرب الأرض فوق برلين.. شظاياه احترقت وتحوّلت إلى كرة نارية كشفت الكثير! (صور وفيديو)

تمكن فريق من العلماء والباحثين الهواة، من تعقب شظايا كويكب ضرب الأرض فوق برلين بألمانيا، في 21 كانون الثاني.

واحترقت شظايا الكويكب الصغير المسمى 2024 BX1 في السماء فوق برلين، وتحولت إلى كرة نارية غير ضارة، بعد ساعتين فقط من اكتشافها من قبل علماء الفلك.



وعثر الباحثون والعلماء الهواة، الذين يبحثون عن الأجزاء المتبقية من الصخرة الفضائية حول برلين، على بعض الشظايا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

The first meteorites from the asteroid 2024 BX1 (the Berlin fireball) that entered our atmosphere on January 20 were found. Fragments were located by Michał Nebelski, Kryspin Kmieciak and Kazimierz Magneto!#2024BX1 #asteroid pic.twitter.com/hhwvA24sGY — Dr. Taha Shisseh (@TSpacechat) January 25, 2024 Advertisement



ووجد الفريق، بما في ذلك عالم النيازك بيتر جينيسكينز، أن شظايا الصخور "نادرة للغاية" لأنها تشبه الصخور الموجودة على الأرض. وتشكل مثل هذه الصخور الفضائية "النادرة للغاية" 1% فقط من جميع النيازك المعروفة.



وتم اكتشاف الصخرة الفضائية التي يبلغ عرضها نحو متر واحد (3.3 قدم) من قبل عالم الفلك المجري كريستيان سارنيكزكي، قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط من اصطدامها بالغلاف الجوي لكوكبنا، وفقا للاتحاد الفلكي الدولي. وأكدت ناسا بعد ذلك اكتشاف الكويكب قبل نحو 20 دقيقة من الاصطدام. ووجد الفريق، بما في ذلك عالم النيازك بيتر جينيسكينز، أن شظايا الصخور "نادرة للغاية" لأنها تشبه الصخور الموجودة على الأرض. وتشكل مثل هذه الصخور الفضائية "النادرة للغاية" 1% فقط من جميع النيازك المعروفة.وتم اكتشاف الصخرة الفضائية التي يبلغ عرضها نحو متر واحد (3.3 قدم) من قبل عالم الفلك المجري كريستيان سارنيكزكي، قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط من اصطدامها بالغلاف الجوي لكوكبنا، وفقا للاتحاد الفلكي الدولي. وأكدت ناسا بعد ذلك اكتشاف الكويكب قبل نحو 20 دقيقة من الاصطدام.