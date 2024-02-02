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عربي-دولي

زعيم حزب تركي بارز: الولايات المتحدة عدو لنا

Lebanon 24
02-02-2024 | 01:30
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لفت زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو برينجك إلى أن الولايات المتحدة عدو لتركيا، وأنه على أنقرة إدراك هذا الواقع.

وقال برينجك: "يجب على تركيا أولا أن تدرك الواقع وفي الآونة الأخيرة قتل تسعة من جنودنا في شمال العراق، وأسقطت الولايات المتحدة طائراتنا مباشرة".
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وأضاف: "شارك الجنود الأميركيون مع قادتهم وضباط القوات الخاصة في الغارة على ميتينا"، وقال إن "أميركا ضدنا وهي عدو لتركيا، لقد أقامت أميركا قواعد عسكرية على طول ساحل اليونان".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Hürriyet، إن واشنطن قامت مؤخرا بتزويد حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية، وتشن "حرب استنزاف" ضد تركيا.
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