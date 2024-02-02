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عربي-دولي

أهداف إيرانية قد تقصفها أميركا.. هل تشمل حزب الله؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 02:20
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اتخذت أميركا قرارها الحاسم بضرب أصول ومواقع إيرانية سواء في العراق أو سوريا، رداً على الهجوم المؤلم الذي طال البرج 22 على الحدود الأردنية، وأودى، الأسبوع الماضي، بحياة 3 جنود أميركيين.

فالرئيس الأميركي جو بايدن، الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، وجد نفسه محشوراً ومضطراً للرد على تلك الضربة المؤلمة على الرغم من تأكيد إدارته مراراً أنها لا تسعى إلى توسيع الحرب التي تفجرت منذ تشرين الأول الماضي في قطاع غزة، مشعلة عدة جبهات وساحات في المنطقة.
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فما هي تلك المواقع التي قد تستهدفها أميركا؟
لنبدأ بالعراق، لاسيما أن كتائب حزب الله هي التي نفذت هجوم الأردن، بحسب الترجيحات الأميركية.

وقد تأسست تلك الكتائب في مدينة العمارة بجنوب العراق عام 2007، وبالتالي فإن مراكزها قد تكون هدفاً للضربات الأميركية المرتقبة.

كذلك تنتشر في الأراضي العراقية فصائل أخرى تورطت سابقاً في تنفيذ هجمات بالمسيّرات والصواريخ على قواعد للتحالف الدولي تنتشر فيها قوات أميركية، من ضمنها عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي.

خليط من الفصائل
أما ما بات يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" التي ظهرت لأول مرة على تليغرام في تشرين الأول الماضي مع بداية الحرب في غزة، فيضم عدة فصائل.

إذ تعتبر حسب بعض الخبراء، خليطا من الفصائل الموالية لطهران، وتشمل إلى جانب "كتائب حزب الله"، "كتائب سيد الشهداء"، وحركة النجباء التي استهدف أحد مقارها شرقي العاصمة بغداد في الرابع من كانون الثاني الماضي، فضلاً عن "أنصار الله الأوفياء".
وبالتالي فإن مراكزها المعلومة كما يرجح للقوات الأميركية، قد تكون أهدافاً للضربات المقبلة.

مواقع سورية
أما في سوريا، فتعتبر كافة المواقع التي تنتشر فيها الميليشيات المدعومة إيرانيا، أهدافاً للغارات الأميركية.

وتنتشر تلك المجموعات المسلحة بشكل كبير في محافظة دير الزور ومدينة البوكمال الحدودية مع العراق، على الضفة الغربية لنهر الفرات. وتضم العديد من المقاتلين العراقيين الذين عملوا تحت توجيه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى "لواء فاطميون" الأفغاني و"زينبيون" الباكستاني.

كما ترابط في بعض مناطق البادية السورية، بالإضافة إلى ريف حلب الشرقي.

وتتمتع بحضور كبير أيضا بمحيط مقام السيدة رقية في دمشق القديمة، فضلا عن بلدة السيدة زينب جنوب شرق العاصمة.

إلى ذلك، يتواجد بعض المستشارين الإيرانيين في دمشق ومحيطها، لاسيما في مطار العاصمة، حسب ما أكدت سابقاً تقارير غربية إسرائيلية وأميركية.

أما الجنوب السوري، فيسيطر على العديد من مناطقه حزب الله، الذي لم يتورط في أي هجمات ضد القوات الأميركية، وبالتالي قد لا تشمله الضربات الأميركية المتوقعة.(العربية)


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