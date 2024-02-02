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عربي-دولي

بسبب تفاقم تلوث الهواء... توقف الرحلات الجوية في هانوي

Lebanon 24
02-02-2024 | 02:17
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قال مسؤول بالمطار الدولي في العاصمة الفيتنامية هانوي إن جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار تم تأجيلها أو تحويلها إلى مدن أخرى، الجمعة، بسبب الضباب الكثيف وتفاقم تلوث الهواء.
وذكرت شركة إير فيجوال، وهي شركة مستقلة تراقب مؤشر جودة الهواء، أن مستويات الجسيمات الصغيرة الخطرة المعروفة باسم (بي.إم 2.5) في الهواء في هانوي وصلت إلى مستوى مرتفع جدا بلغ 257 ميكروغراما لكل متر مكعب في وقت مبكر من الجمعة.
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وذكر المسؤول في مطار نوي باي الدولي، الذي طلب عدم نشر اسمه: "تم تحويل جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مدن أخرى، بما في ذلك هايفونغ أو دانانغ. كما لا يمكن لأي رحلة الإقلاع في الوقت الحالي".


ونقلت وسائل إعلام رسمية عن سلطات المطار أن ما يقرب من 100 رحلة جوية من وإلى المطار تأثرت.
وقالت شركة الطيران الفيتنامية منخفضة التكلفة (فيت جيت)، الجمعة، إن عددا من رحلاتها المقرر أن تهبط في هانوي تم تحويلها إلى مدينة هايفونغ.
ويصنف تلوث الهواء في هانوي باستمرار من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث نصحت السلطات الصحية الناس الشهر الماضي بارتداء الكمامات والحد من الأنشطة الخارجية. (سكاي نيوز)
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