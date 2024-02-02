إسرائيل ضربت جنوب دمشق من الجولان... ومقتل مستشار بالحرس الثوري

فيما تترقب سوريا احتمال شن ضربات أميركية تستهدف مواقع إيرانية بعد التهديدات الصادرة عن واشنطن خلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة السورية ضربات إسرائيلية.

فقد كشف مصدر عسكري أن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفة جنوب دمشق، اليوم الجمعة.

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أضرار مادية

وقال المصدر "حوالي الساعة 4:20 من فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا عدة نقاط جنوبي دمشق".

إلا أنه أكد أن الدفاعات الجوية أسقطت بعضا من تلك الصواريخ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وختم لافتاً إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

مقتل مستشار من الحرس الثوري؟!

في المقابل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في اتصال مع العربية/الحدث مقتل 2 من الميليشيات الموالية لإيران في تلك الضربات.





كما أوضح أن الضربات طالت مواقع في طريق مطار دمشق، مضيفا أن الغارات استهدفت مزرعة تابعة لحزب الله على طريق عقربا-السيدة زينب جنوب العاصمة ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي.



بينما سرت أنباء عن "استشهاد المستشار الإيراني في حرس الثورة سعيد علي دادي إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي، أن طائراته قصفت بنية تحتية عسكرية سورية في منطقة درعا خلال الليل.

يذكر أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية على الأراضي السورية طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى مواقع للجيش السوري.

إلا أنها قلما أعلنت تبنيها رسمياً تلك الهجمات أو الغارات، لكنها كررت مرارا أنها ستتصدى لما تصفها بمحاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

غير أن هجمات اليوم تأتي في ظل توتر متصاعد في المنطقة جراء الحرب في غزة، ووسط تأهب إيراني واستنفار تحسباً لأي ضربات أميركية محتملة سواء في العراق أو سوريا أو حتى في الداخل الإيراني. (العربية)