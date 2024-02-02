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اصطدام سفينة ركاب ليبية بسفينة شحن قبالة إسطنبول

Lebanon 24
02-02-2024 | 02:55
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اصطدمت سفينة الركاب الليبية "كيفالاي كوين" بسفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول اليوم الجمعة دون وقوع إصابات، حسب قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية.
وقالت القناة: "اصطدمت سفينة الركاب "كافالاي كوين" التي يبلغ ارتفاعها 147 مترا في بحر مرمرة بالقرب من ينيكابي مع سفينة الشحن "الكابتن آدم 1" التي يبلغ ارتفاعها 103 أمتار وتحمل علم تنزانيا".
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وأفادت القناة التلفزيونية أن السفينتين تضررتا لكن دون وقوع إصابات، وتم سحب السفن إلى رصيف "أخيركابي".
وذكرت وسائل الإعلام أن "كيفالاي كوين لاينر" تقوم برحلات بحرية دورية بين مصراتة الليبية والموانئ التركية منذ نهاية عام 2021 بعد انقطاع دام 25 عاما. (RT)
 
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