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عربي-دولي

زاخاروفا تسخر من تقرير "واشنطن بوست" حول محادثات زيلينسكي وقائد الجيش

Lebanon 24
02-02-2024 | 03:06
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سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تقرير "واشنطن بوست" بشأن لقاء الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي وقائد جيش البلاد فاليري زالوجني عن "تحسن الوضع على الجبهة في حال إقالة الأخير".
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وتساءلت زاخاروفا في منشور عبر "تلغرام" عن الطريقة التي حصلت فيها "واشنطن بوست" على هذه المعلومات الحصرية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصدر أوكراني رفيع المستوى، أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 29 كانون الثاني.

وأضاف المصدر أن "زيلينسكي قال لزالوجني في الاجتماع إن الأوكرانيين سئموا القتال وأن الداعمين الدوليين أبطأوا المساعدة العسكرية لكييف، ولذا فربما أن تعيين قائد جديد للجيش سيحسن الوضع".

ولفت المصدر حسب الصحيفة إلى أن "زالوجني استبعد أن يتحسن الوضع على الجبهة بسرعة إذا استقال"، وأن زيلينسكي عرض على زالوجني منصبا استشاريا، لكن الأخير رفض.

واعتبر رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف أن غرض زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى كييف الأربعاء الماضي، تقييم الوضع المتأزم بين زيلينسكي وزالوجني وإعطاء التوصيات لهما.
المصدر: روسيا اليوم
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