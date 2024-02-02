ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن المرحلة التالية من الحرب بين إسرائيل وغزة سوف تذهب إلى ما هو أبعد من تطهير شبكة الأنفاق الواسعة تحت خان يونس، المدينة الكبيرة في جنوب غزة والتي تشكل المعقل الأخير لقيادة حماس. بعد خان يونس، من المرجح أن تنتقل المعركة إلى رفح القريبة، شمال الحدود المصرية. سوف تواجه هذه الخطوة مقاومة دبلوماسية قوية، بالتأكيد من مصر وربما من الولايات المتحدة. وتتركز معارضتهم على الحفاظ على "منطقة منزوعة السلاح" بعرض 100 متر داخل حدود غزة مع مصر".

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وبحسب الصحيفة، "تم إنشاء هذه المنطقة، المعروفة باسم "ممر فيلادلفيا"، بموجب المعاهدة المصرية الإسرائيلية عام 1979. وفي المادة الثالثة: 2، وعدت مصر بمنع "الأعمال أو التهديد بالقتال أو العداء أو العنف" في تلك المنطقة، وحاولت القيام بذلك في الفترة 2013-2014، بعد وقت قصير من إطاحة الجيش المصري بجماعة الإخوان المسلمين. وقام النظام الجديد بتدمير الأنفاق تحت الحدود وشدد نقاط التفتيش فوق الأرض. ولكن منذ ذلك الحين، لم تفعل مصر سوى القليل، ولم تتمكن من منع عبور الإرهابيين والمواد الحربية والمستشارين الأجانب".

وتابعت الصحيفة، "يدرك المسؤولون الإسرائيليون المشكلة جيداً ويوحدون اعتقادهم بأن ممر فيلادلفيا الذي يسهل اختراقه يشكل تهديداً قاتلاً. وهذه هي الطريقة التي تتلقى بها حماس الكثير من أسلحتها الصغيرة، وصواريخها، وذخائرها، وأموالها، والمواد اللازمة لبناء المزيد من الأنفاق والصواريخ، فضلاً عن المستشارين والمدربين العسكريين الأجانب، والذين يأتي معظمهم من إيران. ومع تدفق الإمدادات والأموال والموظفين، غضت الحكومة المصرية النظر إلى حد كبير. وهي ليست وحدها، فالولايات المتحدة، والدول الغنية التي تمول غزة، ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل هناك، كلها فعلت الشيء نفسه".

ورأت الصحيفة أن "فشل القاهرة في التحرك ليس بسبب دعمها لحماس، فهي لا تقوم بذلك، على الرغم من أنها لا تستطيع أن تقول ذلك علناً، بل هدفها هو تجنب الصراعات مع داعمي التنظيم الإرهابي في مصر. ويلعب فساد حرس الحدود وغيرهم من المسؤولين دورًا داعمًا في إبقاء الحدود مفتوحة. وبطبيعة الحال، تنفي الحكومة المصرية كل شيء، وترفض كل مزاعم تهريب الأسلحة باعتبارها "أكاذيب". في الحقيقة، الحدود مفتوحة، وإسرائيل عازمة على إغلاقها بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من تشرين الأول. وما لم تتمكن قوات الدفاع الإسرائيلية من تدمير الأنفاق ومنع بناء أخرى جديدة، فإن حماس قادرة على إعادة تسليح نفسها. ولن تضمن الأسلحة الجديدة هجمات أكثر فتكا على المدنيين الإسرائيليين فحسب، بل ستمنح حماس نفوذا لمنع الجماعات الأخرى من حكم غزة. ولا تعتبر أي من النتيجتين مقبولة لدى أي حكومة في تل أبيب".

وبحسب الصحيفة، "إن منع هذه النتائج هو في الواقع الهدف الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل في حرب غزة، فهي تريد منع حماس من إعادة بناء قدرتها العسكرية، والحفاظ على سيطرتها السياسية في غزة ومنع الآخرين من الحكم هناك، واستئناف هجماتها القاتلة على إسرائيل. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إذا ظل ممر فيلادلفيا مفتوحا. أما البديل الوحيد فهو أن تتخلى إسرائيل عن أهدافها الحربية الرئيسية. فالمخاطر ببساطة مرتفعة للغاية، وقد ضحت إسرائيل بالفعل بالكثير من أجل أن يصبح هذا الأمر قابلاً للتطبيق. وبينما يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي قرارهم النهائي، فإنهم لا يواجهون معارضة من مصر فحسب، بل يواجهون بشكل متزايد معارضة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتقلبة. ومهما كان ما يقوله البيت الأبيض، فمن المرجح أن تتحرك إسرائيل، وسوف تتدهور العلاقات الثنائية نتيجة لذلك، ولكن من غير المرجح أن تنكسر".

وتابعت الصحيفة، "الشراكة مهمة للغاية لكلا الجانبين، وسوف تثير الدول الأوروبية وبريطانيا اعتراضات أكثر شدة، وسوف تتجاهلها إسرائيل. سوف تتصرف روسيا بشكل انتهازي لتعزيز علاقاتها مع إيران وكسب قوة دبلوماسية في كل أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك الأمر بالنسبة للصين. إن موقف مصر هنا حاسم، فنظام عبد الفتاح السيسي يعارض بشدة وبصراحة أي عمل عسكري إسرائيلي على طول الحدود. والسبب وراء ذلك بسيط: فالفشل في معارضة إسرائيل قد يهدد استقرار النظام".

وأضافت الصحيفة، "إن مصير حماس ليس مهما كثيراً بالنسبة للسيسي وزملائه مقارنة بالبقاء في السلطة، وهذا هو ما يهم حقا لأي نظام. في هذه الحالة، فإن أفضل طريقة للبقاء في السلطة هي معارضة العمل العسكري الإسرائيلي بشكل واضح على طول الحدود المصرية والتأكد من أن جماعة الإخوان المسلمين تدرك مدى قوة هذه المعارضة. ولن توقف هذه المعارضة إسرائيل، لكنها سترفع التكلفة، مما يؤدي إلى تعميق الانقسام مع مصر في الوقت الذي تتدهور فيه علاقات إسرائيل مع واشنطن".

وبحسب الصحيفة، "يثير احتمال القيام بعمل إسرائيلي على طول الحدود المصرية العديد من الأسئلة الصعبة، بما في ذلك ما إذا كان العمل العسكري سينجح، وإلى متى سيستمر الصدع مع مصر بعد أن تنهي إسرائيل عملياتها العسكرية، خاصة إذا فرضت إسرائيل سيطرتها الدائمة على ممر فيلادلفيا؟ وهل سيستغل الإخوان المسلمون هذه اللحظة المضطربة لمحاولة الإطاحة بالسيسي وإعادة تأسيس نظام إسلامي؟ هل ستتخذ إدارة بايدن إجراءات قوية لمعاقبة إسرائيل؟ وهل ستستغل إيران هذه اللحظة لتوسيع نطاق حرب حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل بينما تحاول طهران تحقيق اختراق نووي؟".

وتابعت الصحيفة، "لن نعرف الإجابات حتى يبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على الحدود. أما ما نعرفه هو أن إسرائيل عازمة على منع حماس من إعادة التسلح، ونحن نعلم أنهم لن يتمكنوا من وقف إعادة التسلح ما دام ممر فيلادلفيا مفتوحاً. ومن المرجح أن تملي هاتان الحقيقتان الأساسيتان قرار إسرائيل. إغلاق طريق التهريب سيكون مكلفاً وخطيراً، لكن إسرائيل لديها سبب مقنع للغاية لدفع الثمن، فأمنها يعتمد على ذلك".

