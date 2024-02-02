"انتصار مشترك".. أوروبا تصادق على مساعدة مالية حاسمة لأوكرانيا

توصل القادة الأوروبيون، الخميس، إلى اتفاق بشأن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار تقريبا) لأوكرانيا، بعدما كان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يعرقلها، وهو إعلان أشادت به كييف على الفور ووصفته بأنه "انتصار مشترك" على روسيا.

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وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "روسيا لا يمكنها أن تراهن على أي تخاذل أوروبي في دعم أوكرانيا".

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالقول إنها "رسالة قوية" إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وهي أيضا رسالة إلى الولايات المتحدة، حيث لا تزال مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا عالقة في الكونغرس، إذ قال المستشار الألماني، أولاف شولتس: "آمل في أن يساعد (ذلك) في تسهيل الأمور" حتى يتمكن الرئيس الأميركي، جو بايدن، من المضي قدما في خطته لمساعدة هذا البلد الذي يخوض حربا.

واتصل بايدن بفون دير لايين شاكرا للاتحاد الأوروبي مساعدة كييف، مؤكدا "أنها ستسهم كثيرا" في مساعدة أوكرانيا في وقت تُواصل القتال في وجه العدوان الروسي.

بدوره، شكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها "إشارة واضحة" لروسيا.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية، الخميس: "الاتحاد الأوروبي اتخذ اليوم قرارا طال انتظاره. هذه رسالة واضحة لموسكو، أوروبا ستُقاوم وأوروبا لن تنكسر".

وأكد زيلينسكي الذي ألقى كلمة أمام المشاركين في القمة عبر الفيديو، أن هذا القرار "يثبت مجددا الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي".

والمساعدات الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار دولار في هيئة قروض و17 مليار دولار في هيئة تبرعات على مدى 4 سنوات) مدرجة في ملحق لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. (الحرة)