انفجار ضخم هزّ هذه المدينة.. صور ترصد حجم الدمار والسكان: أعلى دوي سمعناه في حياتنا!





وقال أحد سكان المنطقة إنه شعر وكأن النوافذ تندفع إلى الداخل، وقال آخر إن السرير اهتز جراء الانفجار، مشيرا إلى أنه أعلى دوي سمعه في حياته.

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الانفجار وقع في مبنى سكني في Storskogen بسوندبيبري، دون أن يتم تسجيل أي خسائر بشرية. هز انفجار قوي منطقة سوندبيبيري في ستوكهولم، فجر اليوم الجمعة، وسمع دويه في أجزاء واسعة من العاصمة عند حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل.وقال أحد سكان المنطقة إنه شعر وكأن النوافذ تندفع إلى الداخل، وقال آخر إن السرير اهتز جراء الانفجار، مشيرا إلى أنه أعلى دوي سمعه في حياته.الانفجار وقع في مبنى سكني في Storskogen بسوندبيبري، دون أن يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

وبعد الصوت القوي، تحرك العديد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة، وأظهرت الصور دمارا في واجهة المبنى السكني الذي يقع قرب محطة مترو Näckrosen. كما لحقت أضرار بالشرفات، وتضررت سيارات متوقفة في مكان قريب.